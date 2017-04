Tchad : Des étudiants manifestent et brûlent une moto à Ardep Djoumal

Une manifestation d'étudiants a éclatée en fin de matinée, aux abords de l'université d'Ardep Djoumal.



Plusieurs dizaines d'étudiants ont mis le feu à la moto de l'ancien secrétaire général de la représentation des étudiants, Armand.



Les policiers du Groupement Mobile Intervention se sont rapidement déployés et dispersent actuellement les manifestants.



Les étudiants revendiquent le paiement de leur bourse et accusent l'ancien secrétaire général de la représentation des étudiants, de "trahir leur cause".