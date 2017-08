COMMUNIQUE Tchad : Des jeunes formés à l'éthique internet contre la propagation de la haine

"L'objectif premier de ce projet, Vacances citoyennes, du virtuel au réel est de former et inculper des valeurs citoyennes et de la république aux jeunes internautes tchadiens et leur offrir un cadre de brassage, pour passer du virtuel au réel pour bon nombre qui s'échangent sur les réseaux sociaux sans se connaître physiquement".

Le Mouvement Citoyen IYINA (MCI), première force des revendications citoyennes de la jeunesse tchadienne en partenariat avec les organisations de la diaspora, le Projet pour une Alternance Crédible au Tchad (PACT) et le Mouvement Ras Le Bol Citoyen lancent le Projet VACANCES CITOYENNES, DU VIRTUEL AU RÉEL .



Dans le cadre de ses activités citoyennes, pour le bien être social, le MCI organise du 13 au 15 septembre 2017 à N'Djamena plusieurs activités, notamment des formations sur l'engagement Citoyen, le blogging( comment créer et entretenir un blog), l'art ( écriture musicale, peinture et caricature ), des échanges avec les responsables des écoles professionnelles et instituts( présentation des filières porteuses ) et un dîner-débat avec les leaders associatifs sur le leadership et l'utilisation des réseaux sociaux à l'occasion d'une sortie récréative de clôture des activités à la sortie de la ville de N'Djamena .



Le projet, pour sa première édition prendra en compte 150 jeunes internautes tchadiens résidants ou vacanciers à N'Djamena.



Ce projet vient à point nommé dans le contexte actuel où les réseaux sociaux tchadiens sont devenus un espace de propagation de haine et autres discours à caractère divisionniste mettant en mal la cohésion sociale, gage d'un vivre ensemble pour la prospérité et la construction de notre Nation.



Les activités qui s'étaleront sur trois (03) jours se dérouleront sur divers sites identifiés par nos soins. L'autre aubaine est celle de pouvoir rencontrer et discuter avec certaines personnalités qui animent et participent aux débats sur la toile .



La coordination de IYINA profite de l'opportunité pour ouvrir la liste de partenariat à toute organisation ou institution qui souhaite se joindre à elle pour la réussite dudit projet, pour le bien être de la jeunesse tchadienne .



NB: Le taux de participation est fixé à un prix dérisoire de 2500f par participant et la date limite d'inscription est fixé au 5 septembre 2017 .



Pour toute information ou inscription :

Email : iyinatchad@gmail.com

Téléphone: 0023566741408

WhatsApp :0023793311506



La Coordination Nationale





