TCHAD Tchad : « Des patrons responsables pour une presse responsable »

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 10 Août 2017 modifié le 10 Août 2017 - 22:13



Le patronat de la presse tchadienne, une organisation des patrons de la presse écrite et digitale (en ligne) du Tchad, a lancé officiellement ses activités ce jeudi 10 août 2017 à l’hôtel Radisson, sous Le slogan « Des patrons responsables pour une presse ».

La cérémonie de lancement a été ouverte par la prestation de l’artiste Moussa Aimé et N2A qui ont retracé les maux auxquels sont confrontés le peuple tchadien ; il s’agit de l’injustice, les détournements de fonds, les difficultés d’accès aux hôpitaux et à l'eau potable, la cherté de la vie, ou encore la mauvaise gestion du pétrole. Ces fléaux ont été dénoncés à travers des messages poignants qui ont ému les invités et les hommes de medias.



Après l’intervention des artistes, chaque patron et membre du bureau du Patronat de la Presse Tchadienne qui n’a ménagé aucun effort pour la mise en place de cet organisme a été présenté. Le Président du patronat de la presse tchadienne ALLAHONDOUM JUDA dans son discours, a déclaré que le Patronat de la Presse Tchadienne est le résultat d’une longue réflexion des patrons de quelques journaux et médias en ligne du Tchad, sur le devenir de la presse tchadienne et d’un constat selon lequel, la plupart des organes de presse au pays de Toumaï ne peuvent s’épanouir par manque de cadre de réflexion, d’action agissante et active permettant aux jeunes patrons de presse de faire valoir leurs compétences .



Selon lui, il y a d’énormes défis dans le milieu de la presse à relever pour permettre aux organes tchadiens de « ne pas mourir de leur propre mort », c’est ainsi que Patronat de la Presse Tchadienne s'est dit capable de fédérer les actions et permettre aux organes de presse d’avoir une viabilité.



Le président du Patronat n’a pas manqué de relever que l’image du journaliste est de plus en plus discréditée dans le monde à cause des pratiques hors normes telles que le manque de respect à cause des petits perdiems de 5000 Francs CFA, la manipulation des médias à des fins de règlements de comptes, et les menaces pour ne citer que ceux-là. Les journalistes sont appelés à réagir et à s’organiser pour être pris au sérieux et en considération.

Le HCC s'engage Il n’a pas manqué de relever les pertes financières que certains organes font dans les ventes des journaux, les coûts d’impression et les tarifs exorbitants de connexion à l'internet, tout en encourageant les organes de presse à chercher des nouvelles stratégies de vente.



Le vice-président du Haut Conseil de la Communication (HCC), Ali Djibrine Ali, quant à lui, se réjouit de cette initiative qui selon lui, donne un nouveau souffle aux organes de presse tchadiens. Il se dit conscient des difficultés que rencontrent les journalistes tchadiens dans l’exercice de leur métier, surtout les défis concernant l’internet et les réseaux sociaux.



Le HCC promet d'aider les journalistes à exercer leur métier dans le respect de l’éthique et de la déontologie. Cependant, il encourage le Patronat de la Presse Tchadienne à aider les organes membres à bénéficier de l’offre des annonceurs, mais aussi à redorer le blason de la presse tchadienne afin de la viabiliser.

14 organes digitaux et écrits Le Patronat de la Presse Tchadienne est composé de 14 organes dont deux digitaux (Alwihda et Tchad Infos), trois en version papier et en ligne (Le Visionnaire, Le Pays et Espace Culture) et neuf organes en version purement papier (Le Sahel, Tribune Infos, le Citoyen, Al Salam, Al Khabar, la Suggestion, le Phare Info, Mutations et Sarh actu).



Les objectifs du Patronat sont entre autres de défendre les intérêts moraux et économiques des organes membres ; offrir un cadre propice au développement économique de la presse ; lutter pour l’autonomisation des organes membres ; renforcer le lien de confraternité et de solidarité entre les journalistes ; contribuer à l’assainissement du milieu de la presse ; contribuer au respect d’éthique et de la déontologie du journaliste, être un pool d’information fiable et objective sur le Tchad ; faire de ses membres des patrons capables d’assumer leurs responsabilités et encourager les journalistes à ne pas se tremper dans la corruption et les tentations qui rabaissent le métier et la considération à l’égard de la qualité du journaliste.



Le Patronat de la Presse Tchadienne tient à atteindre ses objectifs par des projets à court et moyens termes, car l’avenir de la presse tchadienne y dépend.







