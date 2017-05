TCHAD Tchad : Des reproductions théâtrales en faveur de l'écosystème du Parc de Zakouma

Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 26 Mai 2017



Dans le cadre d'un partenariat, l'organisation African parks, chargée de la gestion du Parc National de Zakouma et la troupe théâtrale "Zakouma Culture" qui intervient en appui avec celle de "Leaders de Jeunes", une activité de sensibilisation avait été organisée ce dimanche 21 mai 2017 à Zakouma. Plusieurs responsables chargés de la protection de l'environnement, ainsi que ceux du tourisme, dont certains venus de N’Djamena, avaient pris part à cette activité. Les habitants de Zakouma étaient aussi venus nombreux pour suivre le message de sensibilisation.



Selon Mahamat Moussa Djazouli, animateur au Parc, « l'activité de ce dimanche et celles qui seront réalisées, entrent dans la politique du Parc de Zakouma qui veut changer la mentalité de la population périphérique du Parc concernant l'aspect conservation ». Cinq reproductions sont prévues autour de quatre thèmes qui sont : le braconnage, le feu de brousse, le plan d’utilisation des terres, et le tourisme. Les reproductions théâtrales étaient parmi les activités clés du Parc qui étaient mises en place pendant le Projet Conservation et Utilisation Rationnelle des Écosystèmes Soudano-Sahéliennes (CURESS), en 2009 mais suspendues pour des raisons indépendantes ».



Un accent particulier a été mis sur le corridor emprunté par les animaux lors de leur migration pendant la période des crues. En saison des pluies, le Parc sera abondamment inondé par les eaux et les animaux se retirent progressivement vers des zones moins inondées. Pendant leur migration, ils seront confrontés à plusieurs difficultés les opposant aux paysans qui n'hésitent pas à venir installer un nouveau village ou pratiquer des activités agricoles sur le corridor. Dans le souci d'éviter le conflit homme-faune, African Parks veut sensibiliser les paysans à libérer l'espace, mais la cueillette y est autorisée.



Moukhtar Diffane, Directeur de Conservation et de la nature, venu de N’Djamena, a apprécié la représentation de la troupe tout en suggérant que des telles activités soient présentées par la troupe dans les autres régions. Quant au Directeur du Parc National de Zakouma, « les conditions de déplacement sont difficiles avec les pluies qui tombent. Les artistes meritent d'être dotés par des moyens qui permettent de développer le Parc ». Par cette déclaration, le Directeur voudra utiliser l'art comme moyen de lutte.



« Le Parc n'est pas pour un individu ou une région, il est situé entre trois régions (Salamat, Guera et Moyen Chari), comme c'est un patrimoine national, ça concerne tout le monde et tous les Tchadiens doiventœuvrer pour la même cause », ajoute l'animateur.



Le Parc National est confronté à beaucoup de difficultés. Des éleveurs et agriculteurs, y font des incursions répétitives qui causent des risques à la nature, il y'a aussi le problème principal qui handicape le Parc, il s'agit ici du braconnage. Un autre problème crucial se pose, celui de la limitation. « Les limites sont officialisées par un décret datant de 1963, donc depuis la création du Parc, mais aujourd'hui ces limites sont contestées par certains paysans qui pensent que le Parc est en train de s'agrandir de manière anarchique », fait savoir Mahamat Moussa Djazouli. Les pistes paramétrables tracées juste pour faciliter la circulation aux agents de protection, sont considérées comme des limites par certaines personnes.





