Tchad : Des tirs en l'air pour disperser la bataille entre recrus de l'armée

Deux groupes de nouvelles recrus de l'armée Tchadienne, en pleine formation, se sont affrontés, hier, dimanche, à l'aide de gourdins et de couteaux, au Centre d'instruction militaire de Moussoro.



La bataille rangée entre les protagonistes a commencé aux environs de 16 heures et s'est prolongée tard dans la nuit d'après une source concordante.



Des tirs nourris étaient entendus dans la ville et sont attribués à l'armée Tchadienne qui tentait par cette sommation en l'air de séparer les protagonistes qui voulaient en découdre.



Certains protagonistes seraient parvenus à arracher des armes qui appartiennent aux forces de l'ordre en faction pour s'en servir.



Une colonne de l'armée Tchadienne dépêchée depuis N'Djamena et arrivée tôt à Moussoro a pu rétablir une accalmie relative, même si des tirs ont retenti ce matin, d'après une autre source.



Tout est parti d'une dispute entre deux nouvelles recrus, lorsque l'un a réussi à larder à coups de couteau l'autre, ce qui a entraîné une bataille rangée entre deux groupes ayant choisi leur appartenance ethnique.



Il est très difficile actuellement de donner un bilan de cet affrontement, toutefois, on fait état de plusieurs blessés dans les deux camps.