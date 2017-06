Tchad: Deux enfants ont disparu dans le croisement du fleuve Logone-Chari

Urgent: Deux adolescents âgés respectivement de 16 à 17 ans, ont disparu dans le croisement du fleuve Logone-Chari, sur la route de Farcha, en face du Camps de 27, aux environs de 9h avant que l'un âgé de 16 ans a pu être sauvé rapidement par les services de pompiers et de piroguiers tandis que son ami Youssouf Hissein Saleh 17 ans n'a pas être repêché jusqu'à maintenant. Les chances de le retrouver vivant semble être mince et que les recherches continuent sur une longue distance pour tenter de retrouver son corps. Deux hors-bords de la police, des piroguiers et des pecheurs sont mis en contribuer pour retrouver Youssouf Hissein Saleh.



Le survivant âgé de 16 ans a été immédiatement transféré aux pavillons des urgences de l'Hôpital Général de Référence Nationale. Tous les deux adolescents habitaient le quartier Mardjandafac dans la commune du 2ème arrondissement.