Tchad : Deux manifestants tués et six blessés par les éléments de la gendarmerie à Mandélia

Les forces de l'ordre ont ouvert le feu, ce mecredi matin, à Mandalia situé à 45 km à la sortie sud de la capitale, sur la population en colère qui protestait contre la lenteur des forces de l'ordre dans l'enquête pouvant aboutir à l'arrestation des présumés meurtriers du chauffeur Mahamat Yerima, surnommé "Garantie", ainsi que les conditions de détentions laxistes réservées aux deux suspects interpellés, d'après une source concordante.



Ces tirs attribués aux éléments de la gendarmerie auraient fait deux morts et six blessés parmi la population.



Les éléments du groupement mobile d'intervention de la police seraient en route pour Mandala afin d'épauler les gendarmes pour rétablir l'ordre, tandis que la ville serait actuellement cernée par les gendarmes.



La population est sortie dans la rue pour réclamer que justice soit faite et que deux personnes arrêtées qui auraient avoué le crime soit enfermées. Par ailleurs, la population demande aux autorités de tout faire pour retrouver les deux autres complices qui sont en fuite.



La tension est perceptible dans la localité de Mandélia.