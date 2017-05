Tchad: Deux ministres révoqués

Par un décret lu à la télévision tchadienne, mardi soir, il a été mis fin aux fonctions des deux ministres membres du gouvernement du Premier Ministre Pahimi Padaké. Il s'agit du ministre des Mines et de la géologie Monsieur David Houdeingar et celui de l'aménagement de l'habitat et de l'urbanisme. Aucune raison n'a été avancée sur le renvoi de deux ministres du gouvernement. Mais des rumeurs persistantes indiquent que c'est à la demande du Premier ministre que l'éviction a bien eu lieu.