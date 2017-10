Tchad : Dilson lance son nouvel album Air Cawo

Cette annonce a été faite au cours d'une conférence de presse ce samedi 21 octobre 2017 au centre culturel Baba Moustapha par l'artiste.



Dilson prince Aouzou, de son vrai nom d'état civil Issa Ngarnaman, chanteur, auteur et compositeur tchadien a cheminé avec la musique il y a belle lurette. En échange avec les journalistes, l'artiste souligne que cet album résulte de nombreuses collaborations avec des artistes de renommée internationale et tchadiens rencontrés au Congo Brazzaville et à N'Djamena.



"Le rap, le coupé-Décalé, la Salsa, et bien évidement mon style favori, la Rumba", selon Dilson le prince Aouzou. Cet album varié est un coup d'essai qui lui permettra de trouver sa vraie voix. S'agissant du choix de l'album Air Cawo, il informe que c'est un morceau qui interpelle les personnes de mauvaise foi et qui sont contre l'évolution des autres.



L'objectif de l'artiste est de faire la promotion de la culture tchadienne tout en sensibilisant la population sur les maux qui minent dangereusement son développement entre autres les IST/VIH/SIDA, les violences faites aux femmes et aux enfants, l'exode rurale et la scolarisation des filles.



L'album contient huit (8) titres dupliqués à 500 exemplaires. Il est vendu au prix de 3000 Francs CFA. Le lancement officiel de cet album aura lieu le vendredi 27 octobre au Royaume de Soubyana musique.