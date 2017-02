Tchad : Ecoles fermées, attroupements interdits et couvre-feu à Mongo après de meurtriers incidents

MONGO, Alwihda Info - Même si un retour au calme prévaut actuellement dans la ville de Mongo, la tension est perceptible suite aux bagarres intervenues entre élèves ayant entraînées plusieurs morts et blessés, vendredi dernier.



Les autorités régionales ont pris une panoplie de mesures préventives en procédant à la fermeture des établissements d'enseignement primaire et secondaire, l'interdiction d'attroupements de personnes et de la circulation tard dans la nuit pour permettre de renforcer et de préserver la paix sociale.



Le procureur de la région du Guera s'est saisi du dossier et a ouvert une enquête judiciaire en vue de situer les responsabilités sur cette tragique frasque.



Remplacement du commandant de Légion dont les enfants sont impliqués



Pour apaiser le climat tendu, le commandant sortant de la légion de la gendarmerie, Wadi Waré -dont les enfants sont impliqués dans cet affrontement meurtrier- a été remplacé par son successeur lors d'une cérémonie de prise d'armes dans un camp militaire, hier.



Tout est parti d'une dispute entre élèves qui a dégénérée, vendredi 10 février dernier, en bagarre familiale occasionnant la mort de deux élèves dont Saad Mahamat Zene et Djimet Outhman, élèves de leur état, ainsi que 22 autres blessés dont 6 dans un état grave.



"Le prix du sang dans un délai de 72 heures"



L'association des Jeunes du Guera (AJEG) recommande dans un rapport le jugement inconditionnel des auteurs des tirs ayant entrainé des morts, que les peines de prison soient purgées à Mongo, le paiement de la diya (prix du sang en arabe, ndlr) dans un délai de 72 heures et la prise en charge de toutes les victimes par les présumés bourreaux. La plupart de victimes ont été touchées par de balles réelles.