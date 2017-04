Tchad : Elle vole un enfant à l'hôpital et fait croire à son mari qu'elle a accouchée

Le Directeur Salah Abdelsam appelle à ne pas ternir l'image de l'hôpital de la mère et l'enfant



Le directeur général de l'Hôpital de la Mère et de l'Enfant, M. Saleh Abdelsalam a pour sa part affirmé que les forces de l'ordre n'ont ménagé aucun effort pour arriver à ce résultat et que la suite de l'enquête pourra déterminer s'il y a d'éventuels complices. Il admet que c'est pour la première fois que cet hôpital connait un vol d'enfant.



Saleh Abdelsalam appelle la population à ne pas tendre l'oreille à ceux qui veulent ternir l'image de l'hôpital. « La présumée voleuse est entre la main de la police. L'enfant se porte bien. Comme nous sommes dans un hôpital pour femmes, une étincelle devient un feu », informe-t-il.



Le nouveau-né est revenu avec un talisman au cou et sans son cordon ombilical. La présumée voleuse de l'enfant, Mme. Djawahir Mahamat Saleh a pris le nouveau-né pour se rendre chez elle, faisant croire à son mari quelle venait d’accoucher d'un enfant à l'hôpital. Pour organiser une grande cérémonie de baptême, son mari s’est permis d’aller acheter un bœuf pour la circonstance.



L'un de ses frères l’aurait alerté sur l'éventuelle disparition d’un enfant au niveau de l'Hôpital de la Mère et de l'Enfant. Ainsi, le mari a commencé à douter du comportement de sa femme, compte tenu des rumeurs qui commencent à circuler sur la disparition d’un enfant d'un hôpital. La femme a présenté un faux carnet de santé à son mari, pour tenter de lui prouver la maternité de ce nouveau né.



L'incriminée va être déférée incessamment à la justice pour répondre de ses actes.



La famille du nouveau-né a tenue à saluer l'implication personnelle du directeur général de la police nationale, Tahir Erda, par ailleurs voisin du quartier, qui a joué un rôle décisif afin que ce nouveau né puisse être retrouvé.



L'Hôpital de la Mère et de l'Enfant ne dispose ni de caméras pour accentuer un contrôle accru sur les mouvements, ni d'un dispositif sécuritaire au sein de l’Hôpital contre d'éventuels vols d'enfants.