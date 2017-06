Tchad : En images, la prière de l'Aïd El Fitr à Abéché

A Abéché, la fête de ramadan a été célébrée avec joie malgré la crise sociale qui frappe le pays. Toutes les autorités civiles et militaires étaient présentes pour la célébration de l'Aid El Fitr, plusieurs personnes ont fait le déplacement depuis N'Djamena et même du Soudan.



Les mesures de sécurité ont été respectées sur l'ensemble du territoire, notamment dans les lieux publics et les mosquées durant cette fête. Elles doivent se "pérenniser et la vigilance doit toujours être de mise", a rappelé hier le chef de l'Etat qui s'en est félicité.