Tchad : Entreprises de téléphonie, chiffre d'affaire en hausse et plus grand pourvoyeur d'emploi

Au dernier trimestre 2016, les entreprises ont enregistré une augmentation de leur chiffre d’affaire commencée en début d’année. Cette situation est essentiellement attribuable à la téléphonie mobile. Les opérateurs téléphoniques auraient pu améliorer leurs chiffres d’affaire grâce aux actions publicitaires visant à inciter la consommation des services, selon l'INSEED. Par ailleurs, cette évolution des chiffres d’affaire provient plus des services de téléphonie que des appels.



Le plus grand pourvoyeur d'emploi



Pour ce qui est de l’emploi, la téléphonie demeure le plus grand pourvoyeur d’emplois privés suivi de l’hôtellerie. La masse salariale a augmenté dans la téléphonie et ce, plus rapidement que l’emploi.