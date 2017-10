Tchad : Equal Access renforce les radios pour lutter contre l'extrémisme violent

Dans le cadre d’un projet initié et exécuté par Equal Acces grâce au financement du gouvernement américain, cinq radios (Al Houda de Guereda, Meguedem Bousso, Dar Badja Amtiman et Mourgoudou Dida) ont également reçu au cours de cette cérémonie du matériel technique et des meubles, conformément aux besoins exprimés. Ce matériel est composé entre autres de groupes électrogène, chaises, tables, logiciel Adobe, recharges, extincteurs, microphones, consoles et antennes.



La directrice pays d'Equal Acces au Tchad, Zara Mahamat Yacoub a déclaré que ce concours qui est ouvert seulement aux radios partenaires vise à améliorer la production des radios partenaires mais aussi à les impliquer davantage dans la lutte contre l’extrémisme violent. Elle a soulignée que tous ces efforts du gouvernement américain et tchadien concourent à contrer l’extrémisme violent afin que le Sahel, et surtout le Lac Tchad soit un havre de paix