Tchad : Expérimentation des fora d'expression démocratique pour contrôler les gouvernants

Le Public Interest Law Center (PILC) a procédé, ce mardi 23 mai 2017, au CEFOD de N’Djamena, au lancement officiel des Fora d’expression démocratique, à travers son projet« Accès à la justice et démocratie : éducation des citoyens aux mécanismes de contrôle des gouvernants », qui se bat pour impulser une forte implication à la base, des populations dans le contrôle des gouvernants dans 5 communes d’arrondissement de la Ville de N’djamena, à savoir le 1er ; le 2ème ; le 3ème ; le 7ème et 9ème.



Ces fora d’expression démocratique offrent l’occasion aux populations de donner un avis sur les décisions touchant directement la gestion de la chose publique. Par ailleurs, ils visent à développer des principes et mécanismes tendant à renforcer les capacités des populations à participer, négocier et contrôler la gestion de la chose publique, à obliger les décideurs à rendre compte de leur gestion des affaires dont ils sont mandataires, afin d’améliorer la performance des programmes grâce à une utilisation rationnelle des ressources et une meilleure identification des besoins et priorités.



Les thématiques qui seront abordées relèvent de la compétence des communes d’arrondissement et se focaliseront sur l’entretien des rues et des caniveaux, la gestion (enlèvement) des ordures et des eaux usées, la gestion des marchés de quartiers et l’ouverture des rues et des ruelles.