Tchad : Forum des jeunes ressortissants de la Nya

Un forum de six jours permettra aux jeunes ressortissants du département de la Nya de discuter sur les obstacles à l'éclosion socio-économique, éduc­atif, culturel, environnemental et politique du département. Il est placé sur le thème : enjeux et perspectives pour le développement du département de la Nya.



Après le mot de bienvenue du Maire de la ville de Bébédjia, le président National de l'Association des jeunes ressortissants du département de la Nya Mbaïhodoum Pierrot a salué l'implication des autorités de la place pour leur soutien à l'organisation de ce forum.



Il a précisé que ce forum permettra aux participants de faire un diagnostic clair et des propositions idoines pour une renaissance de la Nya crédible et prospère sur le plan socio-économique, éduc­atif, culturel, environnemental et politique.



Mbaïhodoum Pierrot a ajouté que la problématique générale est compilée par plusieurs thématiques existentielles puis convergentes à traiter les difficultés que rencontre le département, notamment la cohabitation pacifique qui est gage du développement local, le mariage précoce et ses conséquences, le rôle des leaders du département de la Nya pour un développement local et la jeunesse levier pour tout développement.



Ouvrant les travaux, le préfet du département de la Nya, Béchir Mahamat Tahir s'est réjouit de l'initiative des jeunes ressortissants du département de la Nya qui prennent leur destin en main. Il a demandé aux participants de faire foi et determination afin d'apporter les réponses appropriées aux préoccupations.



Pour finir, Béchir Mahamat Tahir a invité les participants à "serrer leur ceinture pour une cause noble". En outre, quelques fleurs ont été plantées par l'association des jeunes ressortissants du département de la Nya.



REOUHOUDOU INNOCENT, CORRESPONDANT ALWIHDA INFO à Bébédja