Tchad : Haroun Kabadi déplore l'absence récurrente des députés à l'Assemblée

Le Président de l'Assemblée Nationale a déploré aujourd'hui, l'absence récurrente de plusieurs députés au cours des débats au Parlement, alors que des échanges sur le système éducatif se tenaient, en présence du ministre de l’Éducation nationale et de la promotion civique, Ahmat Khazali Mahamat Acyl et celui de l’Enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation, Mackaye Hassane Taîsso.



S'invectivant avec les députés sur la tenue de la suite des débats, Haroun Kabadi a proposé de continuer dans la soirée après la rupture du jeune de ramadan, rappelant que l'éducation est "élément moteur dans le développement de notre pays, et l'épicentre de tout ce qui concerne la jeunesse tchadienne". Il s'est toutefois résigné face au refus de plusieurs députés. "Vous ne viendrez pas de toute façon", a lancé Haroun Kabadi qui a déploré l'absence de nombreux députés au cours des débats, avec une plénière souvent à moitié vide. Il a suspendu la séance à 16h27, avant de fixer la reprise des débats à demain matin, 11 heures.



Boycott



Le parti d'opposition PLD a appelé, il y a deux jours, tous les députés de l'opposition à démissionner de la législature actuelle invoquant une existence qui n'a "aucune base juridique légale" du fait de son expiration en 2015, et de sa prorogation exceptionnelle, faute de moyens pour tenir des élections législatives.