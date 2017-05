Tchad : Hinda Déby dissipe les "clichés et préjugés faux, fanés et préfabriqués" sur la femme

L’Autorité de l’Aviation Civile (ADAC) a organisé, hier, mercredi 3 mai 2017, au Hilton Hôtel, une cérémonie de remise de diplôme de commandant de bord à la lauréate Zenaba Oki Issa Soumaine, sous le haut patronage de la première dame Hinda Deby Itno. Quelques membres du gouvernement, la représentante d’Ethiopian Aviation Académique, Tigist Terefe Teshome, deux de ses promotionnelles éthiopiennes, Helina Neguesso et Selamawit Almeyew, amies et parents étaient présents.



Tout a commencé par la projection d’un film de court-métrage qui décrit le parcours particulièrement riche de Zenaba Oki Issa Soumaine, cette pilote hors pair.



Le ministre de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, Haoua Acyl a indiqué que la prestation de Zenaba Oki Issa Soumaine confirme ainsi de plus en plus la place prépondérante des femmes dans le domaine de l’aviation civile africaine. Et de souligner que l’aviation internationale se féminise de plus en plus. "Le Tchad s'y inscrit de manière irréversible".



« Animée par une détermination, Mme. Zenab Oki Issa Soumaine est devenue la première Tchadienne commandant de bord au service de son pays et de notre pays. Je saisi cette opportunité pour interpeller la gente féminine de prendre modèle sur la commandant de bord, capitaine Zenaba qui a fait preuve de rigueur, d’abnégation et d’humilité pour réaliser son rêve. C’est dans ce contexte que le ministère de l’aviation civile et de la météorologie nationale a initié une politique relative à la stratégie de la planification de ressources humaines afin d’inciter la jeunesse à faire carrière dans l’aéronautique », a-t-elle affirmé.



Pour sa part, la première dame Hinda Deby Itno a déclaré que c’est pour la toute première fois de l’histoire du Tchad qu’une femme s’aventure dans le terrain très disputé de pilote, commandant de bord dans l’aviation, avant d’ajouter que la remise officielle du convoité parchemin de commandant de bord à Zenaba est une marque d’honneur à mainte égale. « C’est avant tout la République qui est honoré car le Tchad qui place l’approche genre au centre de sa politique, a réussi un grand pari, celui de contribuer à la formation de la toute première femme pilote. Les femmes peuvent investir dignement et valablement dans tous les domaines d’activités dans l’aviation civile.En tout cas, chez nous, le pont est donné, la révolution commence par le sacre de notre sœur Zenaba. Nous avons les preuves indéniables que les clichés et les préjugés dont on affuble souvent les femmes sont faux, fanés et préfabriqués », a martelé Hinda Deby Itno.



Par ailleurs, la représentante d’Ethiopian Aviation Academic, Tigist Terefe Teshome a loué le courage, la témérité et la compétence dont a fait preuve Zenaba Oki Issa Soumaine, lors de sa formation dans cette grande académie aéronautique.



La prise de photo de famille, la remise de son diplôme de commandant de bord par la première dame Hinda Deby Itno et la remise d’un véhicule de marque Kia par son père ont mis un terme à cette cérémonie de remise de diplôme.