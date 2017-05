Tchad: Houdeingar et Dahlob, deux ministres limogés pour malversation

Par un décret lu à la télévision tchadienne, mardi soir, il a été mis fin aux fonctions des deux ministres membres du gouvernement du Premier Ministre Pahimi Padaké. Il s'agit du ministre des Mines et de la géologie Monsieur David Houdeingar et celui de l'aménagement de l'habitat et de l'urbanisme Hamid Dahlob.

Des malversations financières sont derrière le limogeage des deux ministres, selon une dépêche parvenue à l'AFP et reprise par RFI.



Le détournement est un sport favori au Tchad à tel point qu'il n'est point une surprise pour les tchadiens d'apprendre que des ministres sont accusés de malversation financière étant donné qu'au niveau officiel on n'aime pas mettre des affaires pareilles sur la place publique. A défaut de poursuivre officiellement les corrompus et d'exiger le remboursement, ils finissent toujours par faire croire qu'ils sont innocents et qu'ils sont accusés par erreur. Alors dans le pays de Toumaï, tous les corrompus plaident non coupables.