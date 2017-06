Tchad : Il se fait passer pour un fils d'ex-Président et propose un projet de 6.500 milliards FCFA

Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme a révélé aujourd'hui les manoeuvres d'un vaste réseau qui a proposé à l'Etat tchadien la mise en place d'un "mécanisme de financement et des investissements dans le domaine des infrastructures", mais aussi des projets dans l'éducatif et le sanitaire. Ces projets, estimés à plus de 6.500 milliards Francs CFA, se sont avérés faux.



"L'entreprise Développement & International Agency a été reçue par les plus hautes autorités de l'Etat à une audience qui lui a été accordée le 14 novembre 2016 par le président de la République. Elle avait présentée un mécanisme de financement et des investissements dans le domaine des infrastructures, mais dans le domaine également éducatif et sanitaire, sans aucune partie de l'Etat tchadien, d'un montant de 10 milliards de dollars, soit l'équivalent de 6.500 milliards de nos CFA, globalement estimé à presque une décennie du budget de l'Etat tchadien en matière de fonctionnement. Cette proposition alléchante était téléguidée par un certain Angel Ferdinand Marco de nationalité philippine. Celui-ci, dans sa machinerie criminelle, se fait passer pour le fils légitime de l'ex-Président, Ferdinand Marco", selon le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Ahmat Mahamat Hassan.



"Nous avons pu détecter cette machinerie, ses complices tchadiens sont en mains de justice et une procédure judiciaire est ouverte contre ces tchadiens qui ont voulu appâter et notamment mettre leur pays dans un crime de réseau et de blanchiment d'argent grave", a-t-il ajouté.



Depuis vendredi, des mandats d'arrêts internationaux ont été lancés par le Tchad contre plusieurs complices identifiés dans un "document découvert après les investigations obtenues".



"Nous avons menés des perquisitions dans les domiciles des complices tchadiens et nous avons découverts les complices suivant : Angel Ferdinand Marco, Briand Garrotté, Marc Anderson, Celé Bratama, Elieso Bicaldo, Thomas Hank, Antonie Enrico et Marc Chuter", a expliqué le garde des sceaux.



Ferdinand Marco a été le dixième Président de Philippine. Il avait gouverné de 1965 à 1986.