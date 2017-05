Tchad : Inauguration du siège des Autorités Africaines et Malgache de l'aviation civile

La ministre de l'Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, Haoua Ahmat Acyl, a inauguré, ce mercredi 24 mai 2017, non loin de l'Aéroport international Hassan Djamous, le siège des Autorités Africaines et Malgaches de l'Aviation Civile (AAMAC) en présence de plusieurs personnalités.



Ce siège des AAMAC mis par le Tchad à la disposition des États membres de l'ASECNA vise à renforcer la sécurité aérienne dans l'espace aérien des états membres de la CEMAC et de l'ASECNA.



Les Autorités Africaines et Malgaches de l'Aviation Civile(AAMAC) se serviront de ce siège pour pouvoir accomplir leur mission d'appui aux États membres de l'ASECNA dans le cadre de la mise en œuvre des normes et pratiques recommandées de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale en matière de navigation aérienne.



La ministre de l'Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, Haoua Ahmat Acyl a affirmée que le Tchad s'engage à soutenir les AAMAC en leur accordant toutes les facilités prévues dans l'accord du siège de manière à renforcer la sécurité aérienne à travers la mise en œuvre des réglementations uniformes garantissant la sécurité aérienne.



Le président du conseil des Autorités Africaines et Malgaches de l'Aviation Civile (AAMAC), Ould Mohamed Bouassiri a indiqué que les AAMAC, sous la conduite du Tchad, subissent une transformation institutionnelle majeure pour évoluer d'une simple association à but non lucratif de droit Tchadien vers une organisation régionale de supervision de la sécurité (RSOO), au sens propre du terme recommandé par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI).



Le Tchad est dépositaire du traité des AAMAC signé à N'Djamena lors de la conférence diplomatique tenue le 20 janvier 2012 et entré en vigueur le 15 avril 2015, afin de lui permettre de remplir ses obligations à l'égard de la communauté.



Le ruban d'inauguration a été conjointement coupé par la ministre de l'Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, Haoua Ahmat Acyl et le président du conseil des AAMAC, Ould Mohamed Bouassiri.



La visite du compartiment, le cocktail et la prise de photo de famille ont mis un terme à cette cérémonie d'inauguration.