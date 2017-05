Tchad : "Je rêve de voir mon pays avoir sa propre compagnie aérienne", Zenaba Issa Oki

Zenaba Issa Oki Soumaine a livré ses impressions à Alwihda Info, juste, après la cérémonie de remise de son diplôme de commandant de bord, brillamment décroché à Ethiopian Aviation Académique, pendant deux ans d’intense formation théorique et pratique en Ethiopie, organisé par l’Autorité de l’Aviation Civile, à Hilton Hôtel, ce soir, sous l’auspice de la première dame Hinda Deby Itno et d’autres membres du gouvernement. Elle travaille pour le compte de la flotte présidentielle depuis quelques temps.



« Je suis très émue que le Tchad entier, se tient debout, aujourd’hui, pour m’honorer. Ça me touche beaucoup. Je tiens à remercier du fond de cœur le président de la république qui m’a vraiment soutenu dès le début. Je ne serai pas la Zenaba que le Tchad a aujourd’hui sans le chef de l’Etat. Je suis fière d’être à son service actuellement. Je remercie aussi la première dame pour son déplacement à l’occasion de cette cérémonie. Elle m’a toujours soutenue, conseillée et crue en moi. J’ai été aussi honorée d’abord par la première dame, en 2014, lors de la nuit de la femme Tchadienne, d'être parmi les 12 lauréates. Ça m’a beaucoup touché. Aujourd’hui, aussi, elle a marqué de sa présence qui traduit bien son soutien à mon égard. Je remercie les parents, les amis. Je ne veux pas citer des noms, de peur d’en oublier. J’exprime toute ma reconnaissance à toutes les filles des écoles qui m’ont soutenu à travers de banderoles, les tee-shirts, sans oublier de remercier Ethiopian Airlines qui a dépêché deux de ses pilotes. Je suis très fière d’être femme Tchadienne et africaine aujourd’hui. Je tiens à féliciter les organisateurs de cette cérémonie. Je rêve de voir le Tchad avoir sa propre compagnie. Je lance ce message à l’égard de mes sœurs : Battez-vous. Soyez rigoureuse et ne laissez pas la place au doute. Et la réussite est à votre portée de main Inchallah », a affirmé ce soir l'unique femme tchadienne commandante de bord, Zenaba Issa Oki Soumaine.