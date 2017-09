Tchad : L'ADHET recommande le renforcement de la sécurité aux frontières

Le secrétaire général de l'Alliance des Défenseurs des Droits Humains et de l'Environnement au Tchad (ADHET), Abba Daoud Nandjele, a fait ce mercredi 14 septembre, à la Maison des Médias du Tchad, un point de presse pour saluer le succès engrangé par le gouvernement lors de la table ronde de mobilisation des ressources de Paris.



Ce point de l'ADHET vise aussi à interpeller le gouvernement à accomplir un effort spécial et immédiat pour redresser l'administration publique encline à la corruption avec des agents et hauts responsables habitués aux détournements des derniers publics.



Par ailleurs, l'Alliance des Droits Humains et de l'Environnement au Tchad lance un vibrant appel à la paix à tous les fils du Tchad, en scandant "plus jamais la guerre".



Le secrétaire général de l'Alliance des Défenseurs des Droits Humains et de l'Environnement au Tchad (ADHET), Abba Daoud Nandjele a souligné qu'en mesurant l'ampleur de cette situation alarmante qui perdure, le chef de l'État, malgré les déceptions des trois précédentes tables rondes dont Genève I, II et Paris de 2014, a instruit le gouvernement dans ce contexte de crise à mettre tout en œuvre pour une nouvelle table ronde avec une nouvelle méthode et une nouvelle approche. Une réponse urgente et adéquate a été apportée, aboutissant à un résultat de vingt mille milliards de francs CFA de promesse d'investissement obtenue.



Il a ajouté que ce travail remarquable ne pourrait que susciter l'admiration et l'encouragement de tous ceux qui luttent pour le bien-être de la population et l'ADHET en premier. "Ce n'est qu'une étape de franchie qui appelle à la préparation des conditions juridiques, fiscales et économiques d'accueil optimales qui vont permettre de transformer ces promesses d'investissements en investissements réels. C'est pourquoi, l'Alliance des Droits Humains et de l'Environnement au Tchad, tout en félicitant le chef de l'État pour ses efforts sans cesse constants dans la recherche de l'amélioration des conditions de vie de la population, l'encourage à continuer à impulser le gouvernement à poursuivre les actions d'assainissement et d'amélioration de la gouvernance, des reformes institutionnelles, d'amélioration des politiques publiques en matière d'investissement direct étrangers", selon l'Alliance.