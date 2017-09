Tchad : L'Association Nima Tomba appelle a l'aide pour secourir la population sinistrée de Gouro

L'association Nima Tomba, dans un communiqué de presse en date du 11 septembre, signé de son coordinateur national, Youssouf Djouma Issa, parvenu à la rédaction d'Alwihda Info, informe l'opinion nationale et internationale qu'un incendie d'origine inconnu a ravagé plus de 500 hectares de palmeraie dattiers dans la sous-préfecture de Gouro, dans la région de l'Ennedi Ouest.



L'incendie, survenu le 9 septembre 2017, laisse la population dans le désarroi. Le communiqué ajoute que faute d'Intervention, le feu a complètement anéanti plus de 50.000 dattiers, des arbres fruitiers et des cultures maraîchères.



Par ailleurs, l'association Nima Tomba lance un appel à l'aide au gouvernement, aux partenaires sociaux et aux personnes de bonne volonté. En outre, elle demande aux autorités locales de mener une enquête pour déterminer les causes de l'incendie et d'évaluer les dégâts.