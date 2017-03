Tchad : L’OMS veut impliquer la jeunesse d'Am Timan dans la lutte contre l’hépatite E

Dans le cadre de l’exécution de ses activités de lutte contre l’hépatite E, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et la Délégation sanitaire régionale du Salamat, ont rencontré les jeunes, leaders des associations et unions œuvrant dans la ville d’Am-Timan. La rencontre s’est tenue ce mercredi, 22 mars 2017 au Centre de Lecture et d’Animation Culturelle (CLAC), à 16 heures.



Depuis déjà 7 mois, la ville d’Am-Timan est menacée par une épidémie d’hépatite E. Médecins Sans Frontières (MSF)-Hollande, gère la situation dès le début de la crise mais depuis le mois dernier, MSF a réduit ses agents. L’équipe de MSF-Hollande Urgence, mettra probablement terme à ses interventions dans la ville vers la fin de ce mois. Pour pallier au problème, l’OMS est sur place pour apporter son aide à la lutte contre la maladie. Elle multiplie les rencontres avec les différentes couches sociales.



Cet après-midi, 22 mars 2017, Madeleine Tolno, anthropologue à l’OMS et Sabonté Josué, communicateur à la Délégation sanitaire régionale du Salamat, ont rencontré les leaders de la jeunesse. L’Organisation Mondiale de la Santé, est à la recherche d’une adhésion communautaire à son stratégie de lutte, pour faire face à l’épidémie. Les deux responsables estiment que beaucoup a été fait par MSF, et l’hépatite E, est presque en partie vaincue mais, déplorent quelques cas de refus.



Sabonté Josué, a présenté le bilan de la maladie. Selon lui, depuis le début de l’épidémie, le nombre des personnes suspectées de jaunisse, orientées à l’hôpital régional, s’élève à 1 241 personnes, parmi elles, plus de 60 cas positifs. Treize personnes sont mortes dont 4 femmes enceintes. Malgré les efforts remarquables fournis par MSF, le combat n’est pas complètement achevé. L’OMS et la Délégation sanitaire régionale du Salamat, veulent impliquer la jeunesse dans la lutte contre l’épidémie. Pour Madeleine Tolno, la jeunesse est l’avenir de la nation, elle a un grand rôle à jouer dans la société. Pour cela, elle est venue pour écouter cette couche et, par la même occasion, espérer repartir avec des pistes de solutions.



Même si MSF a rendu un effort remarquable, la jeunesse n’a pas apprécié la manière dont on gère la situation. La jeunesse n’a pas été impliquée en tant que maillon essentiel de la chaîne sociale. D’autres couches sociales sont impliquées sans que cela apporte un résultat positif en matière, surtout de la sensibilisation. Les partenaires viennent avec des directives propres à eux, alors que la société a, elle aussi sa façon de se comporter. Les représentants de jeunes ont fait savoir que la population dans son ensemble, n’a pas été informée de ce qui se passera et du coup, elle était surprise par la présence des agents chargés du traitement de l’eau dans les points de vente, ainsi que de ceux qui sillonnent les ménages, d’où les refus.



Les jeunes demandent aux partenaires d’en informer d’avance, la population, d’étendre la zone d’action actuellement réduite au milieu urbain, de faire des puits publics dans la zone riveraine du fleuve Azoum où les gens consomment l’eau du fleuve, et surtout d'impliquer la jeunesse pour accentuer la sensibilisation.