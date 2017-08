Tchad : L'ONU sensible aux victimes de violences liées au genre

Le bureau des Nations-Unies pour la coordination des Affaires humanitaires, a célébré, ce vendredi 18 août 2017, au Musée National, la journée mondiale de l'aide humanitaire portant particulièrement sur la violence basée sur le genre sur six catégories de personnes vulnérables identifiées dans une campagne au niveau mondial.



L'accent est particulièrement mis sur les victimes de violences basées sur le genre afin de sensibiliser les différents publics sur cette thématique et renforcer l'engagement en faveur des victimes de violences basées sur le genre au Tchad.



Il s'agit entre autre, des personnes vivant en milieu urbain, les enfants, les victimes de violences sexuelles, des travailleurs humanitaires, travailleurs médicaux et personnes déplacées lors des conflits.