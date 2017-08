TCHAD Tchad: L'UDT rejette un dialogue inclusif avec des groupes alliés des djihadistes en Libye

24 Août 2017



Le parti UDT a déploré aujourd'hui la volonté de certains opposants de faire participer, à travers un dialogue inclusif, les nébuleuses groupes armés.

"Ces opposants ignorent la réalité de ces groupes. Je les invitent à mieux s'informer sur la nature de ces groupes et leurs sources de financements."

L'UDT déplore la volonté de certains opposants de vouloir en faire un dialogue inclusif, en faisant participer à ce dialogue les nébuleuses groupes armés "qu'on a d'ailleurs du mal à identifier". Selon Abderaman Koulamallah, "il est surprenant que des partis politiques légalisés appellent au dialogue des organisations qui sont des alliés des groupes djihadistes en Libye et qui sont impliqués dans les guerres internes libyennes. Ces organisations ne sont pas dans la logique de nos institutions démocratiques car elles veulent les détruire."



"Ces opposants ignorent la réalité de ces groupes", estime l'UDT qui "invite à mieux s'informer sur (leur) nature et leurs sources de financements".



S'agissant de la réunion de Paris, l'UDT la juge "profitable aux tchadiens et à notre économique", ainsi, "menacer de la faire échouer est surprenant", avant de relever le "manque d'inspiration de l'opposition". "La réforme est indispensable à l'épanouissement d'une société moderne."

