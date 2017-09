Tchad : L’UNDR appelle les autorités à mettre de l’ordre dans la délivrance de passeport

L’Union Nationale pour le Développement et le Renouveau(UNDR), dans un communiqué de presse signé de son secrétaire national à la communication et aux nouvelles technologies, Laring Baou, en date du 26 septembre, déplore que l'interdiction faites aux Tchadiens de voyager aux États-Unis d'Amérique soit dans une certaine mesure, la conséquence de la privatisation pendant un moment de la délivrance des cartes d'identité nationale et des passeports.



Il souligne qu'il s'est avéré que les étrangers ont acheté des passeports tchadiens, voyagent et agissent mal à travers le monde pour écorner l'image du Tchad.



L'UNDR appelle le gouvernement à en tirer une leçon pour mettre de l'ordre dans le service de la délivrance des cartes d'identité et des passeports qui peinent à satisfaire les demandeurs de passeport.



Le parti exprime son étonnement que le Tchad qui se targue d'être le champion de la lutte contre le terrorisme soit considéré comme un pays terroriste à cause de la cupidité de quelques citoyens.