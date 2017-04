Tchad : L'UNDR fait une démonstration de force pour ses 25 ans

L'UNDR (Union Nationale Pour le Développement et le Renouveau) a réuni plusieurs centaines de partisans et militants à la maison de la femme pour célébrer le 25ème anniversaire du principal parti d'opposition au Tchad.



Un meeting qui devait être tenu demain au stade du 6ème Arrondissement de la ville de N’djamena, vient d'être annulé par le gouvernement, a-t-on appris ce soir.



Le Président de l'UNDR, Saleh Kebzabo a appelé les partenaires du Tchad, notamment la France, les Etats-Unis et l'Union Européenne, à faire "un choix. "Le moment est venu d’interpeller sans complexe la France, les Etats-Unis et l’Union Européenne et leur demander de choisir entre le peuple tchadien et celui qui est responsable de ses souffrances", a-t-il déclaré. Et d'ajouter que "il n’est pas question de demander à d’autres de nous libérer. Mais si les partenaires du Tchad pratiquent le système de deux poids deux mesures, nous devons le leur rappeler et leur dire que nous avons une mémoire".



"Un audit général pour arrêter l'hémorragie"



Le Président de l'UNDR, Saleh Kebzabo a appelé le gouvernement à lancer un audit général, face à la crise économique. "Nos souffrances se sont encore accrues cette année. Vous vous rappelez la séance de discussion générale du budget en décembre. Toutes les taxes que nous avons dénoncées et dont nous avons démontré qu’elles étaient improductives, ont été maintenues et d’autres ont été introduites dans le fascicule budgétaire, illégalement. Le gouvernement ne réalise toujours pas que trop d’impôt tue l’impôt, surtout dans un pays sous-industrialisé où les recettes perçues ne vont pas dans les caisses du Trésor. Nous suggérons un audit général pour arrêter l’hémorragie", a-t-il souligné.



"Malheur à l'homme seul"



Kebzabo a réaffirmé le besoin d'unité au sein de l'opposition, rejetant le "désordre". "Au chapitre du bilan, il est important de citer à part, pour y insister, la place et le rôle de l’UNDR au sein de l’opposition démocratique. Depuis la création du parti, en effet, nous avons toujours milité, aux côtés d’autres partis politiques, dans l’opposition, à travers ses divers regroupements : FORUM, COPAC, CPDC et plus récemment et maintenant encore, le FONAC. Notre philosophie en la matière est claire : malheur à l’homme seul ! Nous avons toujours soutenu que c’est seulement dans l’unité que l’opposition peut, dans le contexte actuel, jouer un rôle prépondérant aux élections ou à l’occasion de grandes rencontres", selon lui.



"L’UNDR a largement rempli sa part du contrat"



"Ce n’est certes pas ici le moment de nous livrer au bilan, puisque tout au long des trois prochains jours, nous serons amenés à le faire, mais nous pouvons dire que, globalement, l’UNDR a largement rempli sa part du contrat. Intrinsèquement, nous occupons une place de choix sur l’échiquier national, le parti fonctionne parfaitement bien selon ses textes fondateurs, nous accueillons tous les jours de nouveaux militants dont certains se trouvent en ce moment dans cette salle ; nous participons aux échéances électorales pour autant qu’elles pourraient être acceptables, comme la présidentielle du 10 avril 2016 qui nous a été volée", a estimé Saleh Kebzabo.



Cette célébration d'anniversaire comporte plusieurs programmes d’activités allant de la cérémonie d’ouverture et de clôture, au meeting et à la conférence débat sur la "fraude électorale du 10 Avril 2016", qui sera animé par un panel des membres du Bureau Exécutif de l’UNDR.