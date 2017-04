Tchad : L'UNDR fête ses 25 ans

L’UNDR, fondé sur un modèle de société démocratique et républicain, et en tant que Parti d’obédience social-démocratie, veut d’un Tchad, une société où les libertés sont une réalité non négociable, le développement et la prospérité, une exigence du peuple dans une République une et indivisible, laïque et démocratique où les tchadiens de toutes les races, de toutes les ethnies, de toutes les confessions religieuses peuvent se réaliser pleinement sans crainte et sans contrainte.



En tant parti progressiste qui œuvre pour le progrès social des peuples, l’UNDR envisage l’instauration effective du pluralisme politique et syndical, la bonne gouvernance politique et économique, le respect de l’Etat de droit et la séparation des pouvoirs, le respect des droits humains, la réalisation effective des droits politiques et économiques du peuple.



Cette célébration d'anniversaire comporte plusieurs programmes d’activités allant de la cérémonie d’ouverture et de clôture, au meeting et à la conférence débat sur la fraude électorale du 10 Avril 2016 qui sera animé par un panel des membres du Bureau Exécutif de l’UNDR. C’est la Maison de la Femme qui accueillera les cérémonies, tandis que le meeting sera tenu au stade du 6ème Arrondissement de la ville de N’Djaména.