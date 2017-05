Tchad : L’UST fait bloc sur le retrait des 16 mesures

Comme dans beaucoup d’autres pays, le Tchad a aussi célébré le 1er Mai 2017 au stade de Paris –Congo la fête de travail avec des employés qui sont affiliés à la centrale syndicale l’Union des Syndicats du Tchad (UST). Cette fête célébrée, a suscité peu d’engouement du coté des travailleurs à ses sources dans 16 mesures que les syndicalistes pensent antisociales.



Dans son cahier de doléance, les militants de l’UST recommandent le respect de la représentativité des centrales syndicales dans la subvention et autres représentations dans les institutions tripartites comme l’exige l’article 310 de la loi 38portant code du travail. Les militants de l’UST demandent l’annulation pure et simple de la loi 032-PR-2016 du 31 Décembre 2016 modifiant la loi 008-PR-2007 portant réglementations de l’exercice du droit de grève dans les services publics. L’UST sollicite la revalorisation des pensions des retraités sur la base du SMIG tchadien. L’UST demande la réduction des membres du gouvernement à 16 selon les résolutions de la conférence nationale souveraine et également ceux des conseillers de la présidence et à la primature en raison de la crise financière que le Tchad traverse.

Du coté du gouvernement c’est le Ministre de la Fonction Publique, de l’Emploi et du Dialogue Social Abdelkerim Seid Bauche qui reconnait que la fête de travail qui est célébrée cette année est dans un contexte socio économique particulier.



Malgré ce contexte particulier de crise les travailleurs, se sont organisés de leur manière pour agrémenter la fête avec une rencontre entre collègues de discussion pour l’avenir du syndicat et des entreprises.