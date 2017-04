Tchad : L'activiste syrienne Muzoon Almellehan, reçue par Hinda Déby

La Première Dame du Tchad Hinda Déby a accordé avant-hier après-midi, une audience à l’Ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF, la syrienne Muzoon Almellehan. La scolarisation des enfants réfugiés et déplacés au Tchad était au menu des discussions.



Muzoon Almellehan, Ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF est au Tchad pour s’enquérir de l’accès à l’éducation en faveur des enfants réfugiés et déplacés. Ayant vécu les soubresauts de la guerre dans sa Syrie natale où elle a dû quitter en 2013 pour se réfugier en Jordanie. Muzoon Almellehan est venue au Tchad en tant observatrice des exactions de la secte Boko-Haram sur les enfants. Pour cela une descente de terrain au Lac-Tchad s’impose. Ce qui fut fait. Muzoon Almellehan a échangé avec les concernés dans leurs différents sites. Les échanges avec la Première Dame Hinda Déby boucle son séjour au Tchad.



Reçue pendant une heure en présence du représentant résident au Tchad, du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), Philippe Barragne Bigot, l’ambassadrice a révélé de vive voix à la Première Dame de la République les résultats de ses échanges sur le terrain et le plaidoyer qu’elle entend entreprendre sur le plan international pour un meilleure accès à l’éducation en faveur des enfants réfugiés et déplacés au Tchad. L’audience s’est déroulée en présence de la conseillère Technique à l’Action Sociale du Chef de l’Etat, Mme Dillah Lucienne et de la Conseillère, chargée de mission à la Présidence de la République, Mme Marie-Thérèse Mbaïlemdana.



L’audience accordée à l’Ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF en visite au Tchad entre en droite ligne de ce combat pour l’accès à l’éducation pour tous.