Tchad : L'artiste N2A Nteguil lance son maxi-single "population gay korr"

Ce jeune passionné d'art dès son jeune âge met l'accent dans un premier temps sur la culture à travers la danse hip- hop qui était en vogue à l'époque dans les banlieues de la capitale N'Djamena.



Petit chemin faisant, il sort son premier single en 2008 au Nigeria dans un style de dance-hall qui était dans les hits au Tchad. "les filles branchées" sort en 2012 en collaboration avec Ngass David qui a connu un succès.



2013 fut l'année de la sortie du premier album de N2A qu'il titre "fils d'ici" composé de 8 titres dont l'un des morceaux phare est "doléances du peuple". C'est avec cet album que N2A à pu renforcer son audience auprès du grand public tchadien et ceux de la diaspora. De cet album né un concept qui peut faire écouter sa voix qui est l'"arabe Bongor". Ce jeune talentueux utilise l'arabe Bongor pour rapper.



Son dernier album populasson gay kor qu'il a fait mixé et dupliqué au Cameroun avec l'aide de certaines personnes qui ont cru en lui relate en grande partie la crise économique que traverse actuellement le Tchad et critique les 16 mesures d'austérité prises par le gouvernement.



Désormais le jeune N2A entre par la grande porte au sérail des artistes tchadiens engagés. Il est l'un des très rares rappeurs à être proche de la population pour comprendre les maux.