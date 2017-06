Tchad : L'augmentation des prix de denrées alimentaires fustigé par l'AJPDAR

Le président de l'Alliance des Jeunes pour la Paix, le Développement et l'Appui à la Renaissance du Tchad (AJPDAR-TCHAD) , Mahamat El-Mahadi Abdramane a fait, ce samedi 3 mai 2017, à la Maison des Médias du Tchad, un point de presse. Il a focalisé son point de presse sur la coopération économique avec la république sœur du Soudan, la crise sociale et le mouvement d'humeur estudiantin que connaît le Tchad due à sa conjoncture économique difficile.



Le président de L'AJPDAR-TCHAD, Mahamat El-Mahadi Abdramane a indiqué que certains commerçants, profitant du mois de Ramadan et poussés par le gain facile, n'hésitent pas un seul instant à doubler ou à tripler le prix de certaines denrées de premières nécessités à savoir la farine, le riz ou le sucre.



Il souligne que cette pratique honteuse et mafieuse contraire aux préceptes de l'Islam n'a pas sa place dans la société. « L'Islam qui est une religion de paix, de pardon et d'amour du prochain. Elle ne saurait constituer une source illicite pour qui que ce soit. Personne n'a le droit de faire de la surenchère pendant cette période qui est déjà éprouvante pour tous les ménages frappés durement par la crise économique qui pèse lourdement sur le panier de la ménagère », a déclaré le président de l'Alliance des Jeunes pour la Paix, le Développement et l'Appui à la Renaissance du Tchad, Mahamat El-Mahadi Abdramane.



L'Alliance des Jeunes pour la Paix, le Développement et l'Appui à la Renaissance du Tchad (AJPDAR-TCHAD) exhorte les enseignants-chercheurs du supérieur (SYNEC), à reprendre le travail pour sauver l'année académique en cours et appelle les étudiants à la retenue pour éviter le trouble à l'ordre public observé ces derniers jours, tout en invitant le gouvernement à se pencher sur cette question cruciale.