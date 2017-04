Tchad : L'avenir du Logone Oriental au centre d'une assemblée, une motion adressée au gouvernement

L'assemblée a eu lieu à Bébédjia, chef lieu du département de la Nya. Durant deux jours de travaux, les participants ont fait l'analyse des problèmes et des maux qui minent le développement de la région. Ils ont proposés des pistes de solution qui prennent en compte les aspirations des différentes couches sociales.



A l'issue de cette assemblée, une motion de recommandations adressée au Gouvernement, aux autorités administratives, et aux forces de défense et de sécurité préconise entre autres l'instauration d'un cadre de dialogue pour une collaboration entre les chefs traditionnels et coutumiers et les autorités de la région, la prise en charge de deux goumiers des chefs de cantons en payant leur salaire mensuel, le rétablissement des chefs de cantons suspendus "purement et simplement" de leur fonction, et la résolution des conflits éleveurs-agriculteurs en toute impartialité.



Les parties estiment qu'il faut laisser la gestion des conflits éleveurs-agriculteurs aux chefs traditionnels et coutumiers. Par ailleurs, ils demandent à ce que soit assuré la sécurité des biens et de la population par les forces de securité et de défense.



Clôturant les travaux, le Secretaire Général du département Ousmanou Oumarou, représentant le préfet de la Nya, a adressé ses remerciements aux participants pour les efforts conjugués pendant deux jours de travaux.



Il invite les autorités administratives, traditionnelles et, les responsables des services déconcentrés de l'Etat à apporter leurs soutien pour la mise en oeuvre de ces travaux. Ousmanou Oumarou a réitéré la disponibilité constante du gouvernement et des autorités locales dans l'accompagnement des acteurs à la base dans la réalisation de leurs actions.



La prochaine assemblée aura lieu à Goré, dans le département de la Nya-pendé.



Reouhoudou Innocent, correspondant Alwihda Info à Bébédjia.