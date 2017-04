Tchad : L'enfant disparu retrouvé par les services de renseignements (ANS) à Ridina

"En date du 14 avril 2017, le parquet d'instance de N'Djamena a été saisi par la direction générale de l'hôpital de la mère et de l'enfant qui nous faisait état de la disparition et de l'enlèvement d'un nouveau né dans l'enceinte même dudit hôpital", a affirmé Mahamat Al-Manssour Abdel-Roudjal, 5ème substitut du procureur de la République."Nous avons instruit toutes les forces publiques afin de diligenter des investigations qui ont permis aux agents de l'ANS de découvrir l'enfant entre les mains d'une femme résidant au quartier Radina", a-t-t-il ajouté."A l'heure où je vous parle, la police judiciaire s'attèle à l'établissement de la procédure de l'enquête préliminaire pour définir le présumé coupable et ses complices d'enlèvement. Je rappelle que ce genre de pratiques qui heurtent la conscience et qui relèvent d'un autre âge méritent des sanctions particulièrement sévères. Le parquet prendra toutes ses responsabilités afin que justice soit rendu", a conclu le 5ème substitut du Procureur de la République.