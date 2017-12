Tchad: L'ex inspecteur d'État Senoussi Mahamat Ali est en garde à vue

L'ex-inspecteur d'État Senoussi Mahamat Ali est en garde à vue depuis jeudi dans les locaux de la Police Judiciaire. Il serait interpellé suite à son implication présumé dans une affaire d'escroquerie d'une somme estimée à environ 300 à 500 millions Francs CFA.



L'affaire l'oppose à un opérateur économique lorsqu'il était responsable des affaires juridique à la Banque Commerciale du Chari.



A cela s'ajoute une autre plainte déposée par les anciens inspecteurs qui lui reprocherait d'avoir abusé de son titre quand il était aux affaires pour avoir entretenu de faux et usage de faux et opéré des détournements de dernier public.



Toutefois au Tchad, même l'homme de la rue sait que la justice n'a jamais jugé une personnalité accusée de détournement. Comme ceux qui ont été déjà inculpés par le passé, il faut s'attendre au blanchiment de Senoussi et à sa nomination.



Senoussi Mahamat Ali a occulté la gestion financière de sa belle-mère qui n'est autre que l'actuelle maire Mariam Attahir. Celle-ci s'est indignée à son tour hier suite à l'arrestation de son beau-fils.