Tchad : L'imam Hassan Hissein met en garde contre "ceux qui manipulent l'avenir du pays".

Le Président du Conseil suprême des affaires islamiques de la République du Tchad, Hassan Hissein Abakar s'est adressé aujourd'hui aux tchadiens, à l'occasion de la fête de l'Aïd, à la grande mosquée de N'Djamena, lors de la prière en présence du chef de l'Etat Idriss Déby.



Hassan Hissein a appelé les citoyens tchadiens "à la cohésion, et au ralliement derrière le président Idriss Déby" afin de "sortir de la crise économique", et à un esprit de citoyenneté. Pour Hassan Hissein, il faut "travailler ensemble pour le développement et le progrès du pays dans tous les domaines."



Le Président du Conseil suprême des affaires islamiques a dénoncé la corruption, appelant à éviter de "manger", au détriment des deniers publics. Il estime que les générations futures en seront victimes. Il a aussi mis en garde contre ceux qui "manipulent l'avenir du pays", les décrivant comme ceux qui chassaient dans les eaux troubles.