Tchad : L'indice des prix à la consommation en hausse

Cette variation résulte principalement de l’augmentation des prix de la fonction « produits alimentaires et boissons non alcoolisées », « Boissons alcoolisées et tabac », « Santé », « Transports », « Communications », « Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles », « Restaurants et hôtels » et « Biens et services divers ».



Les prix à la consommation ont augmenté de 2,1% en variation trimestrielle. Comparés au même mois de l’année 2016, les prix à la consommation ont baissé de 1,3%.



Les prix des Produits alimentaires et boissons non alcoolisées ont progressé de 3,2% en ce mois de mai 2017 par rapport au mois d’avril 2017. Cette hausse du niveau des prix est justifiée par le renchérissement des prix dans les sous-groupes : Pain et céréales (+4,1%), viande (+4,6%), Huiles et graisses (+3,0), Légumes et tubercules (+7,4%), Café, thé, et cacao (+1,5%), Fruits (+1,2%), Produits alimentaires n.c.a. (+1,9%). Toutefois, l’on note une augmentation des prix dans les sous-groupes : Poissons (-1,8%) et Lait, fromage et œufs (-0,1). L’indice des prix de cette fonction a augmenté de 5,6% en variation trimestrielle tandis qu’en variation annuelle l’indice a baissé de 4,0%.



Pour la fonction « Boissons alcoolisées et tabac », la hausse des prix en ce mois de mai 2017 (+5,3%), est une conséquence directe de l’appréciation des prix dans les sous-groupes : Boissons alcoolisées artisanales (+8,1%), Boissons alcoolisées industrielles (+0,2%) et cigarette (+0,4%). La hausse des prix de boissons alcoolisées artisanales serait expliquée par la progression des prix de céréales en ce mois. En variation trimestrielle et annuelle les prix de cette fonction ont augmenté respectivement de 8,9% et 4,5%.



Quant aux prix de « Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles », la hausse de leur niveau de 0,1% est expliquée par la variation des prix observée dans les sous-groupes combustibles solides (+1,3%), Combustibles liquides (+0,6%) loyers effectivement payés par les locataires (+0,8%) et Fourniture pour travaux d'entretien et de réparation de logements (+3,1%). En rythme trimestriel et annuel, les prix de cette fonction ont baissé respectivement de 0,5% et 1,0%.



Concernant la fonction « Meubles, articles de ménage et entretien courant de la maison », sa variation enregistrée en ce mois de mai 2017(-0,1%) tire ses origines essentiellement dans les sous-groupes Meubles, articles d’ameublement (-0,9%) et Services domestiques et services ménagers (-0,2%). Toutefois, la diminution de prix Meubles, articles de ménage et entretien courant de la maison a été atténuée surtout par la hausse des prix dans les 2

sous-groupes : gros appareils ménagers, électriques ou non électriques (+0,1%), Articles de ménage en textiles (1,7%), Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage (+0,1%) et Gros outillage et matériel. En variation trimestrielle et annuelle les prix de cette fonction ont baissé respectivement de 0,4 et 2,6%.



Quant à la fonction « Biens et services divers », sa hausse de 5,9% en ce mois est justifiée par la hausse des prix dans les sous-groupes: Autres appareils, articles et produits pour soins corporels (+1,2%) et Autres services n.d.a.(+6,4%). En variation trimestrielle et annuelle les prix de cette fonction ont augmenté respectivement de 5,4% et 2,7%.



En ce qui concerne les prix de la fonction « restaurants et hôtels », la hausse de leur niveau de 0,2% est due à la variation des prix de restaurants et cafés et établissements similaires (+0,5%) et de services d'hébergement dans les hôtels, pensionnats, auberges et centres de vacances (+1,3%). En rythme trimestriel, les prix de cette fonction ont augmenté de 0,9% et comparés au même mois de l’année 2016, ces prix ont baissé de 2,4%.



Pour la fonction « Articles d'habillement et chaussures », sa variation de -2,5% enregistrée en ce mois est due à la baisse des prix dans les sous-groupes : Vêtements (-0,8%), Autres articles et accessoires d'habillement (-0,5%) et chaussures diverses (-1,1%). Toutefois l’on note une hausse des prix dans les sous-groupes : Nettoyage, réparation et location d'articles d'habillement vêtements (+0,6%) et tissus d'habillement (+0,3%), En variation trimestrielle et annuelle les prix de cette fonction ont baissé de 2,9%. Comparés au même mois de l’année 2016, ces prix ont augmenté de 1,3%.



La variation de la fonction « Communications » observée en ce mois de mai 2017(+1,8%) par rapport au mois d’avril résulte essentiellement de la hausse des prix de services postaux, plus particulièrement la hausse des prix de timbres postaux. En rythme trimestriel les prix de cette fonction ont augmenté de 1,8% et comparés au même mois de l’année 2016, ils ont augmenté de 8,5%.



Quant aux services de « santé » leur niveau de variation enregistré en ce mois de mai 2017 (+0,7%) résulte essentiellement de la hausse des prix des analyses médicales (+0,5%) et des services médicaux (+0,2%). Toutefois, l’on note une baisse des prix des produits pharmaceutiques de 0,4%. En rythme trimestriel et annuel les prix de cette fonction ont augmenté respectivement de 0,7% et 1,4%.



La variation des services de Loisirs et culture enregistrée en ce mois de mai 2017(-0,1%) est expliquée par la baisse des prix des appareils de réception, d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image (-0,1%), des matériel photographique et cinématographique et appareils optiques (-0,1%) et les livres (-1,5). En variation trimestrielle, les prix de cette fonction ont baissé de 0,8% et comparés au même mois de l’année 2016, ils ont augmenté de 2,0%.



En outre les prix de la fonction « Transports » ont enregistré une hausse de 1,1% en ce mois de mai 2017 par rapport au mois d’avril 2017. La progression de ces prix est due à la hausse des prix d’entretien et réparations de véhicules particuliers (+11,3), des services divers liés aux véhicules personnels (+6,0%) et des Carburants et lubrifiants (+0,8%). Les prix de cette fonction ont baissé respectivement de 1,0% aussi bien en variation trimestrielle qu’en variation annuelle.