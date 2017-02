Tchad : L'indignation après des actes de tortures et barbaries commis sur trois jeunes

Au Tchad, c'est l'indignation après la diffusion de vidéos filmées à partir de téléphones portables et diffusés depuis hier sur internet.



Les faits. Trois jeunes tchadiens accusés de vol ont été kidnappés ce vendredi 10 février par leurs voisins. Leurs bourreaux les emmènent en dehors de la ville, les torturent et cadenassent les parties génitales de deux d'entre-eux, avant de les jeter dans un dépôt d'ordures, au quartier Goudji.



Les victimes agonisantes sont découvertes par le voisinage. Evacuées à l'hôpital, il aura fallu l'utilisation d'une scie électrique pour couper les cadenas et parvenir à libérer les parties génitales des victimes qui ont été castrées.



Plusieurs auteurs des délits ont été arrêtés par les forces de l'ordre tandis que d'autres complices seraient actuellement recherchés.



Les coupables de ces atteintes volontaires à l'intégrité physique qui sont des tortures et actes de barbarie, encourent de fortes sanctions pénales. Tout individu qui volontairement porte des coups ou fait des blessures, ou commet toute autre violence ou voie de fait sur la personne d'autrui, est pénalement sanctionné par la loi tchadienne.



Compte tenu des circonstances aggravantes, du fait de l'amputation ou privation de l'usage d'un membre, de l'enlèvement et de la séquestration, les coupables encourent une peine d'au moins 5 à 10 ans de prison.



L'ancien article 257 du code pénal tchadien réprimait la castration à une peine de travaux forcés.



Sur les réseaux sociaux, les tchadiens affichent leur pessimisme sur l'efficacité de la justice et redoutent que les bourreaux ne soient rapidement libérés.