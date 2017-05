Tchad : L'initiative privée pour faire face à la crise économique ?

L’Organisation Nationale Patronale des Entreprises du Tchad (ONAPET) en partenariat avec Méditerranéen Shipping Company (MSC) Cameroun a organisé, vendredi 12 mai 2017, à l’Hôtel Novotel, un séminaire d’information à l’attention des opérateurs économiques des filières import/export qui s’inscrit dans le cadre de la facilitation des échanges économiques et la diversification de l’économie nationale.



La mise en œuvre de cet accord entre l’ONAPET et le MSC vise à créer une fluidité du corridor N’djamena-Douala qui est le principal axe permettant aux opérateurs économiques de ravitailler le Tchad en produit divers sans exemption de tracasserie pour faciliter la traçabilité de conteneurs.



Le président de l’Organisation Nationale Patronale des Entreprises du Tchad (ONAPET), Modjitoloum Josue a indiqué que le présent atelier marque la matérialisation de ce partenariat gagnant-gagnant qui permettra à sa jeune organisation de négocier auprès de MSC Cameroun pour le compte de ses membres, des taux de fret préférentiels, valides un mois et au maximum trois mois, renouvelables.



Il ajoute que le Tchad, pays sans littoral, rencontre d’énormes difficultés pour s’approvisionner en marchandises, raison pour laquelle l’ONAPET, dès sa création, se veut une organisation qui promeut le patriotisme économique au salon PROMOTE de Yaoundé afin de rencontrer des partenaires en vue de la recherche des facilités économiques entre le Tchad et l’extérieur.



« Le PME étant un excellent instrument de lutte contre le chômage et la pauvreté, nous devrions faire preuve de dynamisme et de patriotisme pour accompagner les efforts du gouvernement en cette période de récession économique », a dit Le président de l’Organisation Nationale Patronale des Entreprises du Tchad (ONAPET), Modjitoloum Josue.



Le directeur général adjoint de l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations (ANIE), Mbaigoto Jules a souligné pour sa part, que le gouvernement est conscient que la croissance et le développement économique dépendent d’abord de l’initiative privée, c’est pourquoi des reformes ont été entreprises dans le domaine de la facilitation de création d’entreprise, en 4 jours, avec un capital de (100.000 F CFA), à travers la mise en place du guichet unique.



Cette prospection commerciale de l’ONAPET qui est entré en contact, puis en négociation avec MSC Cameroun, a abouti à la signature d’un accord commercial à Douala, le 31 mars dernier.