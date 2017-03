Tchad : L'interception d'un groupe de malfrats tourne au bain de sang à Farcha

Des policiers de la douane ont fait usage, en début d'après-midi, de leurs armes, à Farcha, dans le 1er arrondissement de la capitale, afin d'intercepter un groupe de malfaiteurs qui tentait de leur échapper.



Il s'agit d'une bavure douanière qui a provoqué la mort de trois personnes, et faisant 3 blessés du côté des fraudeurs, à Farcha, d'après une source concordante recueillie par Alwihda Info sur place.



Les circonstances exactes de ces tirs mortels demeurent mystérieuses pour le moment. Les auteurs des tirs sont décrits ou bien identifiés comme des douaniers qui voulaient intercepter des fraudeurs, aboutissant à ces frasques tragiques.



Dispositif policier autour de l'hôpital



Les blessés et les victimes ont été évacués à l'hôpital de Farcha pour y subir un traitement adéquat. Un dispositif des forces de l'ordre interdit l'accès de l'hôpital à toute personne non autorisée.



L'incident s'est produit à proximité du fleuve de Farcha.