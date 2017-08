Tchad: L'opposition rappelée à l'ordre par le gouvernement

La porte-parole du gouvernement et ministre de la communication, Madeleine Alingué a fait ce soir, une mise au point suite aux récentes déclarations de l'opposant Saleh Kebzabo. L'opposant a critiqué avant-hier, au cours d'une conférence de presse, l'organisation de la table-ronde de Paris sur le plan national de développement.



D'après la ministre, "la table ronde de mobilisation de ressources pour le plan national de développement est une stratégie qui vise exclusivement l'émergence économique et le mieux être des populations. Au moment où le Tchad, à l'instar de nombreux pays dans le monde fait face à une grave crise financière, il est du devoir du gouvernement d'explorer les voies nécessaires pour juguler la crise et offrir les meilleures perspectives au développement de la nation".



"Cette bataille doit donner lieu à une union sacrée. Les propos tenus par Saleh Kebzabo sont de nature outrancières et inadmissibles. S'il est du droit de l'opposition de se prononcer sur les sujets qui touchent le pays, cet exercice doit se faire dans la responsabilité et le sérieux nécessaire au rôle", selon Madeleine Alingué.



"Il est même surprenant, voire même aberrant que Saleh Kezabo, qui a été plusieurs fois ministre, conditionne la tenue de la table ronde à des revendications politiciennes et partisanes. Le gouvernement tient à informer avec force et vigueur que rien n'empêchera la table ronde des 6, 7 et 8 septembre à Paris", a-t-elle conclu.