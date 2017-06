Tchad : La CASAC qualifie de diffamatoires les accusations contre l'armée en RCA

Le président de la Coalition des Associations de la Société civile pour l'Action Citoyenne (CASAC), Mahmoud Ali Seid a fait, ce dimanche 11 juin 2017, à son siège de la rue de 40 mètres, un point de presse pour condamner le rapport produit par les experts du Haut Commissariat des Nations-Unies aux droits de l'homme contre l'armée Tchadienne.



Il a fustigé le contenu de ce rapport qui vise, d'après lui, à jeter l'opprobre sur la digne et valeureuse armée Tchadienne en portant sur elle, une contre-vérité outrancière qui ne décrédibiliserait que son principal auteur.



Pour cette frange de la société civile Tchadienne, l'image du Tchad est respectable et cela ne fait pas que des heureux, alors les ennemis du Tchad chercheraient à travers des pareils rapports à jeter le discrédit pour écorner l'image de son pays.



Le président de la Coalition des Associations de la Société civile pour l'Action Citoyenne (CASAC), Mahmoud Ali Seid a déclaré que ces accusations sont fallacieuses étant les résultats d’un combat continu que mène les ennemis extérieurs du Tchad qui sont tapis dans l'ombre et essaient d'instrumentaliser les outils des jugements internationaux pour infantiliser les pays qui ne veulent pas courber l'échine.



Par ailleurs, tout en saluant le mérite de l'armée Tchadienne ayant accompli sur les différents théâtres d'opérations extérieures un travail louable, méritoire et incontestablement noble, le président de la CASAC, Mahmoud Ali Seid qualifie ceux qui ont pondu ce rapport d'avoir fait preuve de légèreté d'analyse, de confusion délibérée et tendancieuse. « Le leadership éclairé et avant-gardiste du président Idriss Deby Itno provoque de la jalousie chez certains, raison pour laquelle les réseaux occultes utilisent toutes les tribunes possibles pour distiller leurs propagandes haineuses, teintées de facéties, de diffamations parfois graves et de mensonges », a-t-il martelé.



La Coalition des Associations de la Société civile pour l'Action Citoyenne (CASAC) affirme qu' elle se tiendra vent debout contre toutes les machinations et aventures ourdies par les ennemis de la nation.