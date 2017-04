Tchad : La CASAC s'insurge contre les "agitations d'une partie de la société civile"

Le président de la Coalition des Associations de la Société Civile pour l'Action Citoyenne (CASAC), M. Mahamoud Ali Seid a fait, samedi 29 avril 2017, au siège de ladite institution, au quartier Repos, un point de presse pour dénoncer les agitations néfastes posées régulièrement par une certaine société civile, en accointance avec des partis politiques de l'opposition et des officines extérieures, animées par des visées déstabilisatrices, d’après ses propres termes.



La Coalition des Associations de la Société Civile pour l'Action Citoyenne (CASAC) informe qu'elle ne restera "jamais indifférente face aux agitations puériles, fomentées par les ennemis de la paix qui travaillent hélas, pour des desseins machiavéliques et hautement coupables".



Le président de la Coalition des Associations de la Société Civile pour l'Action Citoyenne (CASAC), Mahamoud Ali Seid a souligné que la société civile Tchadienne s'inscrit en faux et en antagonisme face à toutes les chausses trappes ourdies par les ennemis du pays qui tapissent dans l'ombre, et ayant pour principal leitmotiv la détérioration de la situation socio-politique de la nation Tchadienne.



«Si aujourd’hui, le Tchad jouit d'une paix et d'une stabilité incontestée, ce n'est pas le fait du hasard, c'est plutôt la résultante d'une myriade de sacrifices fournis par des vaillants patriotes et qui ont à leur tête, son Excellence Idriss Deby Itno, chef de l’État, Président de la République. Il se bat nuit et jour, sans jamais faillir pour que le peuple Tchadien jouisse de la paix retrouvée. La vie en société exige indiscutablement le respect des lois et des règlements, par conséquent, la législation en vigueur doit sévir contre les ennemis de la paix qui ambitionnent de faire revenir notre cher et beau pays le Tchad dans les vieux démons de la déchirure et de la division », a-t-il déclaré.



Par ailleurs, il a souligné que le rayonnement du Tchad ne fait pas des heureux, raison pour laquelle la vigilance doit être maintenue, et de dire que rien ne pourra annihiler l’élan salvateur sur lequel s'est inscrit le pays.



La CASAC s'insurge contre les chancelleries occidentales présentes au Tchad, et qui s’ingèrent régulièrement dans les affaires internes du pays. « La préservation de l'unité du peuple Tchadien, vaut autant que toutes les autres contingences du monde contemporain », a-t-elle conclu.



La coalition de la société civile se tient inconditionnellement pour barrer la route à tous les ennemis de la paix, pour "préserver ses acquis obtenus depuis le 1er décembre 1990."