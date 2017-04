Tchad : La CONAABIT plaide pour la création d’un ministère pour la promotion du bilinguisme

Le président de la Coordination Nationale pour l’Appui au Bilinguisme au Tchad (CONAABIT), Mahamat Nour Alhassane a animé, ce samedi 29 avril 2017, un point de presse, à la direction de ladite institution, au quartier Amriguebe, relatif à la promotion du bilinguisme au Tchad.



La CONAABIT constate avec regret la proposition du Ministre de l’Education Nationale et de la Promotion civique, de ramener la direction générale en une simple direction technique, sous prétexte de geler les services non importants, suite à la crise économique, avec le décret N°714 du 07 décembre 2016.



Le président de la Coordination Nationale pour l’Appui au Bilinguisme au Tchad (CONAABIT), Mahamat Nour Alhassane indique que la réalisation du bilinguisme au Tchad, en tant que grand acquis national, est un instrument fort qui peut entretenir la cohésion nationale entre les Tchadiens.



« Nous affirmons au gouvernement et à l’opinion publique que le bilinguisme au Tchad est une affaire essentiellement nationale, constitutionnelle, juridique, non négligeable », a-t-il dit.



La Coordination Nationale pour l’Appui au Bilinguisme au Tchad (CONAABIT) demande au président Déby d’instituer un ministère à part, pour le bilinguisme, dans le gouvernement, afin de renforcer l’une des composantes de l’identité tchadienne.