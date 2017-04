Tchad : La COPRAT accuse le régime de fouler aux pieds les problèmes sociaux réels

Le porte-parole de la Coalition de l'Opposition Politique pour le Redressement et l'Alternance au Tchad (COPRAT), Bergue Tieguy FIDELE a fait, ce samedi 29 avril 2017, un point de presse, au MANID-TCHAD, au quartier Chagoua.



Ce point de presse est essentiellement axé sur la détérioration du climat social au Tchad, pour dénoncer singulièrement l'incapacité du gouvernement à assurer les bourses des étudiants et le paiement des pensions des retraités.



La COPRAT se dit partenaire privilégié du bien être social du peuple Tchadien, ajoutant qu'elle ne pourra en aucun cas garder le mutisme. Elle encourage les étudiants, les retraités et les veuves à plus d'action pacifique pour revendiquer leur droit inaliénable.



Par ailleurs, elle annonce, selon ses investigations personnelles, avoir enregistré la mort de 16 veuves et retraités à N'Djamena, suites aux difficultés endurées par ces derniers, sans compter ceux des provinces croupissant sous la misère noire. Elle exige l'interpellation du Ministre des Finances et du Budget, pour fournir des explications devant l'assemblée nationale, par les élus du peuple.



Le porte-parole de la Coalition de l'Opposition Politique pour le Redressement et l'Alternance au Tchad (COPRAT), Bergue Tieguy FIDELE qualifie le versement d'un mois de bourse aux étudiants comme une insulte à l'égard "des futurs cadres du pays qui relèveront le défi", et condamne cette position du gouvernement "traitant avec légèreté la question social".



La COPRAT ajoute que l’État refuse de verser les pensions de ces invalides pour les achever collectivement, "comme d'habitude dans sa pédagogie de mener le peuple Tchadien vers la mort lente et amère".



« C’est pourquoi après 27 ans de règne de jungle et d'immaturité, le pouvoir continue aujourd’hui à être incapable d'assurer les bourses des étudiants et de payer des veuves et retraités, qui pourtant ont cotisé pendant leur vie active pour pouvoir plus tard les percevoir sous forme de pensions au crépuscule de leur vie. Nous sommes convaincus que le Régime MPS qui était entrain de courir sur le toit d'une case, comme le dit un adage africain, finit par s’arrêter. En illustration, les promesses fallacieuses faites par le régime depuis plus deux décennies, ont fini par le rattraper dans son mensonge institutionnalisé qui, cette fois-ci ne fonctionne plus dans la tête des Tchadiens et a plongé le régime dans la honte immuable. L'heure de la délivrance du peuple sous le joug de la dictature a sonné, c'est pourquoi les démons ne cessent de pousser les proches et les collaborateurs du régime à commettre des crimes crapuleux, des pillages à ciel-ouvert, des vols à main armé, des crimes organisés, la corruption généralisée. Voila les signes précurseurs du déclin du Régime MPS », a-t-il relevé.



En effet, cette coalition de l'opposition Tchadienne exige le départ inconditionnel du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, du directeur de la Caisse Nationale des Retraités du Tchad et le versement intégral des pensions et bourses des étudiants pour éviter la tension sociale.



Par conséquent, la COPRAT invite le peuple Tchadien au sens du patriotisme, à abandonner les luttes intestines et ethniques pour instaurer l'unité tant recherchée puis la justice populaire contre les ennemis de la nation.