Tchad : La CTDDH condamne l'arrestation de Maounde Decladore à Moundou

La Convention Tchadienne pour la Defense des Droits de l'homme (CTDDH) informe l'opinion nationales et internationale que son militant Maounde Decladore par ailleurs porte parole de la plateforme "Ça doit Changer" a été arrêté hier à Moundou. Cet activiste était activement recherché par l'ANS et était contraint de s'exiler dans un pays voisin; c'est à son retour d'exil qu'il a fait l'objet d'un enlèvement a Moundou dans la nuit du vendredi 05 Mai 2017. La CTDDH et sa famille ainsi que ses amis sont sans nouvelle de lui.



Une fois de plus, et en dépit du tollé international qu'avaient soulevé les enlèvements opérés ces temps, la police politique de Deby continue sa sinistre besogne.



La CTDDH condamne cet acte illégal ,arbitraire et anticonstitutionnel de l'ANS et exige sa libération immédiate.

La CTDDH demande à toutes les organisations défendant les Droits de l'homme de part le monde de se mobiliser une fois de plus contre cette barbarie érigée en système de gouvernance.



Fait a Ndjaména le 06 Mai 2017

Le Secrétaire Général

Mahamat Nour Ibedou