Tchad : La Première Dame qualifie de "pure imagination" l'absence des femmes en politique

2 Août 2017



"Notre participation à la vie politique et publique, jugée souvent négligente, est une pure imagination", a estimé ce dimanche la Première Dame.





Elle prenait part à l’ouverture des travaux de la 6ème conférence internationale du Mouvement des femmes chrétiennes membres des églises évangéliques dénommé « Sara » né en 1996 à Bouaké en Côte d’ivoire.



"Je ne peux très sincèrement voiler la fierté que je ressens, en tant que femme, pour l’élan patriotique manifesté par les femmes tchadiennes lors de l’élection présidentielle du 10 avril dernier. Nous avons, à travers notre mobilisation, fait écrouler le mur de préjugés et de clichés fanés dont on affublait les femmes", a déclaré Hinda Déby, chiffres à l'appui, sous les applaudissements nourris.



"Nous avons démontré, avec éloquence, que notre participation à la vie politique et publique, jugée souvent négligente, est une pure imagination. Les faits et les chiffres me confortent dans mes affirmations. Les femmes représentent l’écrasante majorité des citoyens qui se sont inscrits sur les listes électorales. Plus de 80% des femmes recensées ont effectivement accompli leur devoir civique en allant voter", a-t-elle soulignée. "Ce sont les femmes qui animent la vie politique nationale et font la vitalité de la démocratie tchadienne. Nous avons, sans doute, imprimé notre belle empreinte à l’histoire de notre pays"

Rejetant toute "parti pris féministe" et "fausse modestie", la Première Dame a estimée que "ce sont les femmes qui animent la vie politique nationale et font la vitalité de la démocratie tchadienne. Nous avons, sans doute, imprimé notre belle empreinte à l’histoire de notre pays".



De son avis, la problématique de l’autonomisation des femmes et de l’égalité des sexes doit être cernée dans toutes ses dimensions. "Il est impérieux d’assurer l’accès équitable à la propriété foncière et aux facteurs de production. Il est aussi important de renforcer les initiatives communautaires des femmes rurales", selon elle.



