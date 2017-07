Tchad : La cellule syndicale des agents de l'ONDR/PNSA appelle le président Deby à sa rescousse

Le secrétaire général de la cellule syndicale nationale des agents de l'ONDR/PNSA (Office National du Développement Rural et le Programme National de la Sécurité Alimentaire), Nogo-Naga Bawada a animé, ce mercredi matin, une conférence de presse pour dénoncer la création d'une nouvelle structure appelée ANADER, née sur les cendres de l'Office National du Développement Rural (ONDR) et le Programme National de la Sécurité Alimentaire (PNSA) qui opère des recrutements sélectifs sans tenir compte des agents appartenant aux structures précitées ci-dessus.



Cette conférence vise à réclamer le paiement de 4 mois et 14 mois d'arriérés de salaires concernant respectivement 600 contractuels de l'ONDR et 155 conseillers du PNSA (deux structures dissoutes récemment) en grève depuis février dernier.



Le secrétaire général de la cellule syndicale nationale des agents de l'ONDR/PNSA, Nogo-Naga Bawada a souligné que les contractuels qui travaillent avec les paysans pour rendre meilleure la sécurité alimentaire sont les plus affamés par rapport aux autres secteurs du pays, ce qui est incompatible avec la politique du président de la République axée sur le développement rural et basé sur l'agriculture. Le syndicat exige de l'ANADER un meilleur traitement des agents qui ont consacré pendant des années de leur vie pour mieux faire.



« Ces responsables maltraitent les conseillers agricoles du PNSA. Un montant de 10 milliards FCFA peut payer les 150 conseillers agricoles qui souffrent dans les villages, ce qui a pour conséquence la non scolarisation de leurs enfants et des familles malnutries. Dans ces 10 milliards, il suffit de faire un retrait de 600 millions qui peut couvrir les 16 mois de salaire mais ils préfèrent se concentrer sur les pourcentages, les vols, les voitures et les maisons, pourtant, ces responsables ne manquent pas d'aller prier chaque vendredi et dimanche à la mosquée ou à l'église », martèle-t-il.



La cellule syndicale des agents des ex-ONDR/PNSA demande l'implication du président Deby Itno pour permettre de secourir ces jeunes conseillers agricoles qui ont bien voulu, d'après eux, aider les paysans à augmenter leur rendement.